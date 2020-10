Assemblea approva modifica legge sullo sport

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza, con 11 voti favorevoli (Lega, FI e FDI) e otto contrari (Pd, M5s e Civici), la proposta dei consiglieri della Lega (Mancini, Pastorelli, Fioroni, Nicchi, Rondini, Carissimi e Alessandrini) di modificare la legge "19/2009", meglio nota come legge regionale sullo sport (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie).

Prevista una revisione delle categorie dei beneficiari di quote agevolate e ingressi omaggio in palestre e strutture sportive.

Sarà la Giunta a doverle indicare: garantita la priorità per anziani e disabili, non per migranti, ex detenuti e tossicodipendenti.

Voto contrario da parte della minoranza, che ritiene l'atto "discriminatorio e propagandistico". (ANSA).