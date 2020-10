ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, aumentano ancora ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - Fa registrare un balzo in avanti dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, passati nell'ultimo giorno da 70 a 79, 11 dei quali in terapia intensiva (più due rispetto a ieri) l'aggiornamento quotidiano fornito dalla Regione. Mentre sempre di più sono le scuole dove l'attività è sospesa per casi Covid.

Nelle ultime 24 ore in Umbria sono emersi altri 136 nuovi casi, 3.608 totali, a fronte di 3.035 tamponi analizzati che hanno portato anche 15 nuovi guariti. Non è stato segnalato alcun nuovo decesso, rimangono 90, e gli attualmente positivi salgono così a 1.496, ieri 1.375.

Intanto la direzione dell'Azienda ospedaliera di Terni ha comunicato che in questi ultimi giorni tre operatori sanitari e due dipendenti di ditte esterne sono risultati positivi al Covid. Tutti i contatti all'interno del Santa Maria sono comunque risultati negativi ai tamponi.

Il Comune di Assisi ha invece reso noto di avere dato disposizione di intensificare i controlli nelle vicinanze dei locali dove soprattutto si radunano i giovani. La scorsa notte la polizia locale ha così inflitto una multa di 400 euro ciascuno a tre ragazzi che nei pressi di un locale non indossavano la mascherina. Sempre nell'ambito dei controlli notturni, è stato sanzionato il titolare di un bar per una serie di irregolarità dovute alla non osservanza dei protocolli per contenere la diffusione del coronavirus.

Riguardo all'ospedale di Città di Castello, il sindaco Luciano Bacchetta ha ribadito che "il reparto Covid-19 risponde a esigenze regionali, per cui accoglie persone provenienti da altri territori". Spiegando come "si stia lavorando molto per realizzare una struttura più robusta in terapia intensiva per prevenire di più e meglio eventuali emergenze che si possano verificare". (ANSA).