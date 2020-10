Tesei visita sede della Pac2000

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, proseguendo nel suo programma di visite nelle aziende della regione ha fatto tappa alla sede della Pac2000, nella zona di Ponte Felcino a Perugia.

La Pac2000 - ricorda una nota della Regione - è la più grande delle cooperative associate al Consorzio nazionale dettaglianti (Conad) e la sua attività, che si estende fino a Malta, in Italia coinvolge gran parte del Centro e del Sud. Pac2000, che ad oggi vanta più di 1.000 soci, ha scelto di mantenere la sua sede in Umbria.

La presidente, nel corso della sua visita, ha incontrato i vertici aziendali, Danilo Toppetti (direttore generale), Alessandro Meozzi (direttore relazioni esterne), Francesco Cicognola (chief financial officer), con i quali ha affrontato le tematiche relative all'imprenditoria, alla produzione e commercio dei prodotti, alle infrastrutture ed in generale alle necessità del settore e della regione.

Durante l'incontro si sono inoltre valutate, nell'ambito di un più ampio discorso in merito alle sinergie tra privati ed istituzioni, future partecipazioni della cooperativa anche in attività culturali e sociali. (ANSA).