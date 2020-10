Si sposta postazione drive-through di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - Da mercoledì 14 ottobre la postazione drive-through del distretto perugino si sposterà da piazzale Europa a Santa Lucia, presso il parcheggio di Umbria Acque (Strada Santa Lucia1/Ter).

Il trasferimento, che già dalla fine di settembre la direzione della Usl Umbria 1 stava valutando per l'aumento di tamponi giornalieri da eseguire, la settimana scorsa era divenuto urgente a causa dei problemi di viabilità generati dall'elevato flusso di auto - spiega la stessa Usl - che stazionavano in fila lungo via dei Filosofi, in attesa dei test diagnostici per la ricerca del Covid.

Definita la procedura per la rete di trasporto dei campioni e completati, entro martedì pomeriggio, i lavori di allestimento della segnaletica e dei due gazebo a disposizione degli operatori sanitari per l'accettazione dei tamponi, la nuova sede drive-through sarà attiva dalla mattina di mercoledì 14 ottobre con orario invariato: ore 8-16 dal lunedì al venerdì e ore 8-13 il sabato. La Usl ricorda che l’accesso alla postazione drive-through è consentito esclusivamente agli assistiti convocati dall'Azienda che devono presentarsi muniti di tessera sanitaria.