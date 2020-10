In Umbria record tamponi in un giorno, più 4.500

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - Sono stati 148 i nuovi casi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 3.472 in totale, secondo quanto emerge dal sito della Regione. Che riporta nel dato relativo alle ultime 24 ore 4.509 tamponi eseguiti, 233.252 dall'inizio della pandemia. Nel numero giornaliero figurano però anche i test molecolari eseguiti nei laboratori privati negli ultimi giorni e non ancora contabilizzati. Mentre erano stati regolarmente idicati i nuovi positivi emersi. Nell'ultimo giorno sono stati registrati anche altri due morti, 90 totali.

Sale ancora, da 67 a 70, il numero dei ricoverati in ospedale, nove (stabili) in terapia intensiva.

Certificati altri 12 guariti, 2.007 in tutto, con gli attualmente positivi in crescita da 1.241 a 1.375. (ANSA).