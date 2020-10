ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Umbria altri 148 positivi

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - Sono stati 148 i nuovi casi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 3.472 in totale, secondo quanto emerge dal sito della Regione. Che riporta nel dato relativo alle ultime 24 ore 4.509 tamponi eseguiti, 233.252 dall'inizio della pandemia. Nel numero giornaliero figurano però anche i test molecolari eseguiti nei laboratori privati negli ultimi giorni e non ancora contabilizzati. Mentre erano stati regolarmente idicati i nuovi positivi emersi. Nell'ultimo giorno sono stati registrati anche altri due morti, 90 totali. Sale ancora, da 67 a 70, il numero dei ricoverati in ospedale, nove (stabili) in terapia intensiva.

Certificati altri 12 guariti, 2.007 in tutto, con gli attualmente positivi in crescita da 1.241 a 1.375.

--- Da mercoledì 14 ottobre la postazione drive-through del distretto perugino si sposterà da piazzale Europa a Santa Lucia, presso il parcheggio di Umbria Acque (Strada Santa Lucia1/Ter).

Il trasferimento, che già dalla fine di settembre la direzione della Usl Umbria 1 stava valutando per l'aumento di tamponi giornalieri da eseguire, la settimana scorsa era divenuto urgente a causa dei problemi di viabilità generati dall'elevato flusso di auto - spiega la stessa Usl - che stazionavano in fila lungo via dei Filosofi, in attesa dei test diagnostici per la ricerca del Covid.

--- "Se le regole fossero state queste già allora, sarebbe stato più semplice per me": a parlare - commentando con l'ANSA l'ipotesi di accorciamento dei tempi di quarantena a un massimo di 21 giorni - è un ventitreenne di un piccolo centro della provincia di Terni, oggi tornato alla normale vita quotidiana dopo essere stato positivo al Covid, di fatto da asintomatico, per ben 37 giorni, durante i quali è rimasto chiuso in casa. (ANSA).