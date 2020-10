Altri 135 nuovi casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - Si mantiene costante e su livelli elevati l'incremento dei nuovi casi Covid in Umbria, 135 nell'ultimo giorno e 3.324 totali. Dato che emerge da un numero record di tamponi, 2.779 secondo quanto emerge dal sito della Regione.

Passano da 64 a 67 i ricoverati in ospedale, da otto a nove, quelli in terapia intensiva.

Stabile a 88 il numero dei morti salgono da 1.986 a 1.995 i guariti e 1.115 a 1.241 gli attualmente positivi. (ANSA).