Restaurato primo chiostro complesso San Pietro

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - Taglio del nastro per il restaurato "primo Chiostro" del complesso monumentale di San Pietro, in Borgo XX Giugno, a Perugia, in occasione dell'apertura di Umbrialibri 2020, alla presenza del rettore dell'Università degli studi, Maurizio Oliviero.

Un diffuso sentimento di ammirazione per la bellezza del luogo - riferisce l'Ateneo - ha caratterizzato la cerimonia. Lo storico edificio abbaziale, grazie a questo intervento filologico, è stato riportato al colore originario, che come scrisse nel 1778 padre Galassi era - ed oggi è tornato ad essere - "un grazioso colore tendente al verdognolo con tutti li risalti, conci, e ornati del colore di travertino, che tutto insieme faceva un'ottima lega".

"L'armonia estetica di un luogo - ha evidenziato il rettore - ha la capacità di influenzare positivamente chi lo frequenta. Lo splendido lavoro di restauro del primo chiostro del complesso monumentale di San Pietro non restituisce semplicemente la dovuta dignità a un luogo di indiscusso valore storico-artistico".

Ad accompagnare il rettore, Paolo Belardi, delegato per il settore Patrimonio. "Nel Piano della Comunicazione che è stato recentemente adottato - ha sottolineato -, la 'visione' dell'Università degli Studi di Perugia è sintetizzata mediante un elenco di parole-chiave nel cui ambito risaltano 'patrimonio' e 'ricerca'". (ANSA).