Gdf sequestra 12 mila articoli contraffatti

(ANSA) - TERNI, 09 OTT - Circa 12.000 articoli ritenuti non sicuri e contraffatti, tra cui alcuni orologi con marchi Rolex e Chronotech e bigiotteria con griffe Cartier, sono stati sequestrati dal nucleo di polizia economico-finanziaria e gruppo di Terni, con il coordinamento del comando provinciale.

Denunciato un venditore ambulante ritenuto responsabile dei reati di contraffazione marchi e ricettazione, mentre altri titolari di attività commerciali cittadine sono stati segnalati alla Camera di commercio per le violazioni del Codice del consumo e dalle direttive di armonizzazione comunitaria, per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Gli articoli sono stati scoperti nel corso di controlli mirati che, oltre a verificare la sicurezza e la conformità dei prodotti, hanno l'obiettivo di contrastare violazioni su segni e marchi mendaci, false o fallaci indicazioni di origine, assenza di etichettatura obbligatoria, concorrenza sleale, evasione fiscale e contributiva. (ANSA).