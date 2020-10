Crescono ancora nuovi positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 OTT - Altri 84 nuovi positivi al coronavirus sono stati accertati in Umbria nell'ultimo giorno (65 ieri), che porta a 2.906 il totale. Crescono anche i ricoverati in ospedale, 58, più sei nelle ultime 24 ore, otto dei quali (stabili) in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Registrata un'altra vittima, l'87/a dall'inizio della pandemia. I 2.380 tamponi analizzati hanno attestato anche 28 guarigioni, con gli attualmente positivi saliti da 813 a 868.

