Cancelleri, aprire Terni-Rieti entro fine anno

(ANSA) - PERUGIA, 08 OTT - "Il cantiere del tratto umbro della Terni-Rieti mi sta particolarmente a cuore, perché è uno dei primi che abbiamo sbloccato da quando sono stato chiamato dal premier Conte a far parte di questo Governo. L'obiettivo che ci siamo dati è di restituire questa strada ai cittadini entro la fine di quest'anno": lo ha detto stamani il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, durante un sopralluogo al cantiere Ircop, l'ultimo dell'opera che unirà definitivamente le due province. Dopo lo stop a causa del fallimento dell'impresa che inizialmente si era aggiudicata i lavori, era ripreso lo scorso febbraio.

"Purtroppo - ha spiegato il vice ministro - ci sono stati ritardi a causa del Covid, oltre a qualche sorpresa trovata nei manufatti abbandonati per anni, ma siamo ancora nei tempi ed entro il 2020 questa sfida la vinceremo e la porteremo a casa.

Così, finalmente, restituiremo ai cittadini questo collegamento importantissimo". L'obiettivo è di aprire alla circolazione i circa tre chilometri mancanti della direttrice nel mese di dicembre.

Parlando inoltre della Orte-Civitavecchia, lungo la stessa direttrice, Cancelleri ha annunciato che sarà "all'interno delle opere da commissariare". "A giorni - ha detto - il presidente Conte con un Dpcm diramerà sia le opere sia il nome del commissario che se ne occuperà. Rientra tra una cinquantina di opere in giro per l'Italia che connotano come il Governo sta avendo un'attenzione specifica per i territori. Il miracolo di Genova deve succedere ovunque".

Ad accompagnare il vice ministro nel sopralluogo di oggi, tra gli altri, Raffaele Celia, responsabile Anas del coordinamento territoriale Toscana, Marche e Umbria e il consigliere regionale M5s Thomas De Luca. (ANSA).