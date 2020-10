A Terni sostanziale rispetto uso mascherine

(ANSA) - TERNI, 08 OTT - Sostanziale rispetto del nuovo Dpcm sull'uso delle mascherine, a Terni, dove nelle vie del centro, nella prima giornata di applicazione delle ultime norme, la quasi totalità dei cittadini indossava i dispositivi diventati obbligatori.

Non è mancato comunque qualche, raro, caso di 'irriducibili' senza, soprattutto tra i giovani, o di persone che continuano a tenerla al gomito o al mento per indossarla all'occorrenza.

In molti, d'altro canto, non hanno rinunciato alla sicurezza della mascherina anche in sella alla bici, nonostante l'uso sulle due ruote non sia obbligatorio. (ANSA).