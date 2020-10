Partita campagna vaccinazione ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 07 OTT - È partita oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale per il personale dell'Azienda ospedaliera di Perugia. "Anche per dare un segnale importante a quanti hanno la possibilità di promuove la vaccinazione soprattutto alle fasce deboli", sottolinea Simona Bianchi, direttore sanitario del Santa Maria della Misericordia. Rispetto agli anni scorsi la campagna - sottolinea il Santa Maria della Misericordia - è partita in anticipo, con l'obiettivo di mettere in sicurezza medicine operatori sanitari, nel pieno dell'emergenza Covid.

"Non si tratta solo di ottemperare alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione dell'Umbria - aggiunge Bianchi - ma di una priorità morale e sanitaria che obbliga tutti gli operatori ad attuare il programmi di prevenzione dell'influenza in concomitanza con l'emergenza connessa con la pandemia Covid-19 e di altri virus respiratori".

Testimonial della campagna sono gli stessi operatori sanitari che hanno accettato di diffondere il messaggio #iomivaccino, per sensibilizzare operatori e cittadini.

E' previsto che il personale potrà vaccinare recandosi nell'ambulatorio numero 25 della della piastra dei servizi, dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 16.30. In alternativa usufruendo del servizio dell'equipe infermieristica itinerante che tutti i giorni si recherà nelle strutture di degenze e negli ambulatori dalle 10.30 alle 13.30.

Nella fase iniziale verrà data priorità agli operatori sanitari impegnati nell'assistenza diretta ai e, a seguire, a tutte le figure professionali. (ANSA).