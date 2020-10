Maltempo nel Ternano, alberi caduti e allagamenti

(ANSA) - TERNI, 07 OTT - Numerosi gli interventi richiesti ai vigili del fuoco di Terni, mercoledì mattina, a causa del maltempo che sta interessando alcune parti della provincia. Il comando segnala in particolare alberi caduti nelle zone di Borgo Rivo e Campitello ed elementi pericolanti, come gazebo e tegole, in quella di Gabelletta, tutte nella parte nord della città. Una pianta caduta ha danneggiato un'auto, ma senza coinvolgere persone. I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Narni Scalo per recuperare due auto, dopo che in via Tuderte si è allagato un sottopassaggio. Anche in questo caso nessuno ha riportato conseguenze.

Impegnati anche i vigili del fuoco della provincia di Perugia, dove tuttavia - secondo quanto riferito dal comando provinciale - non si segnalano al momento situazioni di emergenza. (ANSA).