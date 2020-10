A Città di Castello Raffaello giovane e il suo sguardo

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 07 OTT - Saranno sei le opere che saranno proposte nella mostra "Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo", in programma dal 27 marzo al 30 maggio 2021. Nel centro umbro l'artista dipinse lo Sposalizio della Vergine e qui ha lasciato lo Stendardo processionale della Santissima Trinità.

Nell'esposizione sarà ricomposta la Pala di San Nicola, prima opera firmata da Raffaello. Novità assoluta, dalla mostra in poi il gonfalone di Raffaello e il Martirio di San Sebastiano saranno "vis-à-vis" nella stessa sala.

La mostra è l'unica in Umbria ad essere finanziata dal Comitato nazionale per il Cinquecentenario. Ricostruisce il periodo tifernate di Raffaello, quando tra 1500 e 1504, ad appena venti anni, ricevette a Città di Castello importanti commissioni che gli aprirono le porte delle corti rinascimentali e della curia romana. Saranno proposte anche l'Eterno e la Vergine del Museo Nazionale di Capodimonte e l'Angelo della Pinacoteca di Brescia, il disegno dell'Ashmolean Museum di Oxford con uno studio delle teste delle fanciulle presenti nel corteo dello Sposalizio e il disegno relativo all'Eterno per il gonfalone della Santissima Trinità.

"La mostra - ha detto il sindaco Luciano Bacchetta - sarebbe stata in corso in questi giorni se l'emergenza Covid non ci avesse costretto a rimandarla. Ci regalerà comunque un punto di osservazione inedito su Raffaello, raccontando come da apprendista sia diventato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi".

"La mostra - ha spiegato Teza - vuole documentare la ricca cultura iniziale del giovane Raffaello, formatosi grazie all'importante magistero del padre Giovanni Santi a Urbino e la frequentazione della bottega di Perugino, tappa fondamentale del suo apprendistato giovanile. Questa fase verrà documentata da opere di Giovanni Santi e del Perugino, provenienti da Urbino e da Perugia". (ANSA).