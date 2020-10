Prosegue risanamento tratto umbro E45

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla E45 nell'ambito del piano di riqualificazione dell'itinerario Orte-Mestre avviato da Anas.

A partire da mercoledì 7 ottobre, è previsto un nuovo intervento sulla carreggiata sud tra Deruta e Casalina, che si aggiunge agli altri tratti già interessati dagli interventi. Il transito in corrispondenza del cantiere - spiega l'Anas -sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre gli svincoli di Deruta sud e Casalina saranno temporaneamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Deruta centro.

Il completamento degli interventi è previsto entro il 14 novembre. Questi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale. (ANSA).