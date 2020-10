Intitolato Angelantoni Iis Ciuffelli Todi

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 06 OTT - Sarà intitolato a Giuseppe Angelantoni, fondatore del gruppo Angelantoni, l'Iis "Ciuffelli-Einaudi" di Todi, in occasione del 60/o anniversario della fondazione.

La cerimonia si terrà il prossimo 24 ottobre e sarà preceduta dall'inaugurazione del nuovo laboratorio sulla Frigotecnica, realizzato con il contributo del Gruppo Angelantoni, in programma giovedì 8 ottobre presso l'istituto Ipsia.

"Questo omaggio alla memoria di nostro padre ci torna particolarmente gradito, poiché l'Ipsia di Todi - spiega Cesare Angelantoni, presidente onorario del Gruppo - svolge un'attività di specifica formazione professionale che nostro padre ha sempre considerato fattore essenziale per la crescita dei giovani".

(ANSA).