Covid: altri 62 casi in Umbria, crescono i ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - Altri 62 nuovi positivi al coronavirus sono stati individuati in Umbria nell'ultimo giorno, 2.757 totali, a fronte di 2.582 tamponi eseguiti. Sono i dati dell'aggiornamento quotidiano sul sito della Regione.

Crescono ancora i ricoverati in ospedale, da 47 a 50, cinque dei quali (stabili) in intensiva.

Rilevati altri 20 guariti, 1.918, mentre non vengono segnalate altre vittime, 86 totali. Gli attualmente positivi passano quindi da 711 a 753. (ANSA).