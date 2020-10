A Perugia i nuovi appuntamenti Apericerca

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - Prenderanno il via dall'8 ottobre, alle 18 presso l'hotel Brufani di Perugia, i nuovi appuntamenti di Apericerca. Il primo in programma è "Scolpiti nel vento" alla scoperta delle motociclette aereodinamiche, con Francesco Castellani.

Il cartellone prevede 14 aperitivi scientifici fino al 17 dicembre, sempre all'hotel Brufani, sui temi più attuali ed appassionanti del mondo scientifico e per incontrare e dialogare con i protagonisti del mondo della ricerca e dell'Università di Perugia. Un ciclo organizzato dalla società Psiquadro. Tutti gli eventi sono pubblici e la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito www.apercerca.it, e sono promossi dall'Università degli Studi di Perugia.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti tra gli altri il rettore dell' Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero, il delegato all'orientamento, Roberto Rettori, e il direttore scientifico di Psiquadro, Leonardo Alfonsi.

Oliviero ha sottolineato che l'Ateneo con questo cartellone di eventi aperti alla collettività, dedicati alla divulgazione scientifica "svolge appieno il suo ruolo di servizio pubblico, e vuole avvicinare e far dialogare i protagonisti del mondo della ricerca con i cittadini". "Queste attività on the road e non al chiuso di aule e laboratori - ha aggiunto -, sono momenti di crescita collettiva, di grande valore per tutti". (ANSA).