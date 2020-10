Webinar gratuito per le imprese sui servizi digitali

(ANSA) - PERUGIA, 05 OTT - Il Pid, Punto impresa digitale della Camera di commercio di Perugia, organizza un webinar gratuito sui servizi digitali messi a disposizione dallo stesso ente camerale a favore delle imprese.

Il 12 ottobre 2020, attraverso i propri esperti del Punto impresa digitale, in collaborazione con gli Ict Trainer di Infocamere, verranno illustrati vantaggi ed opportunità per l'impresa passando dal cassetto digitale dell'imprenditore, alla firma digitale, fino alle nuove modalità per raggiungerci, per risparmiare tempo, evitando spostamenti e file allo sportello.

Il seminario è promosso dal Pid, attraverso il quale la Camera di commercio aiuta le piccole e medie imprese ad orientarsi nella scelta degli strumenti digitali, illustrandone le soluzioni e i benefici a livello produttivo e gestionale. In questa ottica, rientra la diffusione della conoscenza dei servizi digitali della Camera di commercio già a disposizione delle imprese.

Il webinar è una delle iniziative collegate all'edizione italiana 2020 di Internet Governance Forum (Igf). (ANSA).