Questore, ad Assisi funzionato macchina sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 05 OTT - "L'articolata macchina della sicurezza ha funzionato senza comprimere le naturali abitudini della cittadinanza e la legittima aspettativa dei fedeli a prendere parte alla ricorrenza della celebrazione": a dirlo è il questore di Perugia, Antonio Sbordone, dopo le visite ad Assisi del Papa e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La visita del Pontefice si è svolta in clima tipicamente "francescano" e raccolto - sottolinea la Questura -, pur nella "garanzia della massima sicurezza". Assisi ha poi accolto il premier "in un'atmosfera coinvolgente e vivace ma composta", con "l'ordinato flusso di pellegrini che, nel rispetto della normativa anti covid-19, hanno potuto, senza soluzione di continuità, visitare entrambe le Basiliche per rendere omaggio al patrono d'Italia".

"Obiettivo prioritario - sottolinea il questore - è stato di realizzare un modello operativo di estrema garanzia di sicurezza a 360 gradi per le Personalità, per i cittadini e per i pellegrini intervenuti, senza compromettere la serenità e il senso più alto della celebrazione della ricorrenza del Patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi". (ANSA).