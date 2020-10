Morani, tavolo al Mise su Ast entro due-tre settimane

(ANSA) - TERNI, 05 OTT - Sarà convocato dal ministero dello Sviluppo economico "nelle prossime due-tre settimane" il tavolo relativo ad Ast, richiesto nei giorni scorsi dalla Regione: lo ha detto all'ANSA il sottosegretario al Mise Alessia Morani, al termine di una visita programmata svolta allo stabilimento di Terni. Ad accoglierla il management dell'azienda, tra cui l'amministratore delegato Massimiliano Burelli, che l'ha accompagnata in un tour del sito produttivo. "E' stata una giornata informativa piuttosto utile - ha detto Morani -, l'occasione per fare alcune riflessioni con l'ad Burelli, con cui abbiamo parlato del futuro dell'acciaieria".

In merito alla procedura di vendita di Ast annunciata da ThyssenKrupp, questa "ha dei passaggi obbligati piuttosto delicati - ha affermato Morani - noi seguiremo comunque da vicino tutto quello che succederà con l'obiettivo di mantenere la completa occupazione e il livello dell'acciaieria, che ha produzioni di altissima qualità che l'hanno resa una forza per il sistema Italia". (ANSA).