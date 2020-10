In Umbria altri 19 casi Covid con 441 tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 05 OTT - Sono 19 i nuovi positivi al coronavirus accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 2.695 totali, scaturiti però dall'analisi di 441 tamponi, un numero molto inferiore rispetto al solito. E' quanto riporta il sito della Regione.

Non si arresta intanto la crescita dei ricoverati in ospedale, passati da 46 a 47, cinque dei quali in intensiva (ieri erano quattro).

Rimangono invece 86 i deceduti mentre ci sono altri otto guariti, 1.898, con gli attualmente positivi che passano da 700 a 711. (ANSA).