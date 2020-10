Due casi di positività a Covid-19 all'Ast non collegati fra loro

(ANSA) - PERUGIA, 05 OTT - Due casi di positività al Covid-19, non collegati tra loro, sono emersi oggi all'Ast di Terni. Il primo - in base a quanto si apprende - riguarda un impiegato del settore amministrativo, già in isolamento dal 30 settembre e sottoposto a tampone venerdì. Il contagio sarebbe avvenuto in ambito familiare. Nel pomeriggio è emersa la positività al coronavirus anche di un dirigente tecnico, testato sabato, anche lui in quarantena nel proprio domicilio in buone condizioni. (ANSA).