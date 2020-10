A Narni 15 borse di studio per studenti bisognosi

(ANSA) - NARNI (TERNI), 05 OTT - Si rinnova l'iniziativa di Comune di Narni e Alcantara che mette a disposizione 15 borse di studio riservate a studenti narnesi appartenenti a famiglie con redditi minori. Il concorso, strutturato attraverso un bando dell'amministrazione comunale - spiega una nota -, prevede l'assegnazione di quattro borse di studio del valore da 100 euro ciascuno per la scuola primaria, cinque borse di studio del valore unitario di 250 euro per la scuola secondaria di primo grado e sei borse di studio del valore unitario di 400 euro per la scuola secondaria di secondo grado o gli istituti professionali di stato. Possono partecipare alla selezione gli studenti che nell'anno scolastico 2018-2019 hanno frequentato tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. La domanda dovrà pervenire al Comune di Narni, Ufficio Università, entro il 13 novembre.

