Tesei, sconsigliati momenti grande aggregazione

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 04 OTT - "I momenti di grande aggregazione, ad oggi, con i dati che abbiamo, sono assolutamente sconsigliati": a dirlo è la presidente della Region, Donatella Tesei, rispondendo a una domanda sull'opportunità di autorizzare i grandi eventi autunnali in questo momento di ripresa dei contagi Covid. "Tutto ciò che può costituire un pericolo concreto va evitato", ha aggiunto la governatrice che ha parlato ad Assisi a margine della festa di San Francesco.

"Quello che dobbiamo cercare di fare - ha sottolineato Tesei - è di mantenere intatta la possibilità di fruizione della normale economia, con l'apertura di tutte le attività così da fare una vita normale e tranquilla in tutti i settori, come ad esempio uscire o andare al ristorante. Questa settimana - ha detto ancora Tesei - sarà importante per vedere cosa accade con il discorso della riapertura delle scuole. Noi - ha concluso la presidente - continuiamo ad essere vigili, cercando di evitare ciò che può costituire pericolo e andiamo avanti". (ANSA).