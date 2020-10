S.Francesco: Acquaroli, stimolo per impegno istituzionale

(ANSA) - ASSISI, 04 OTT - L'accensione della lampada votiva sulla tomba di San Francesco ad Assisi, a nome delle Regioni italiane, "è una grande responsabilità, una grande testimonianza". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che ha presenziato alla cerimonia, accanto alla presidente dell'Umbria Donatella Tesei, a sua volta accanto al premier Giuseppe Conte, insieme alla folta delegazione marchigiana. La sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli ha acceso la lampada che arde perpetuamente dopo aver versato l'olio donato dalle Marche. L'accensione, ha detto Acquaroli, "racchiude anche un messaggio importante che bisogna testimoniare, per rilanciare i valori del francescanesimo, in questo momento così difficile a causa della crisi economica, della pandemia e della ricostruzione che lascia al di fuori delle proprie abitazioni ancora tante famiglie e intere comunità. Ad Assisi cogliamo lo stimolo a concretizzare il nostro impegno istituzionale per essere portatori dei valori su cui si fondano la nostra repubblica e la nostra democrazia".

(ANSA).