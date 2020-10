Maltrattamenti alla moglie, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali sono le accuse contestate ad un peruviano di 52 anni, denunciato a Terni dai carabinieri della sezione radiomobile del comando compagnia.

In base a quanto riferisce l'Arma, la notte scorsa i militari sono intervenuti in via Tiacci per sedare una lite familiare ed hanno accertato che la moglie dell'uomo, sua coetanea e connazionale, era stata percossa al culmine di una lite per motivi di gelosia. La donna è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria, dove le sono state riscontrate alcune contusioni con alcuni giorni di prognosi.

