Il parroco di Norcia scrive canzoni per la sua gente

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 02 OTT - Scrive e canta canzoni per la sua gente: "Sulle strade dell'infinito" è l'album che don Davide Tononi - 36 anni parroco di Norcia - ha dedicato alla sua comunità che da quattro anni vive la tragedia del terremoto. "E' un progetto nato qualche anno fa e che si è completato anche con la realizzazione di un libro che porta lo stesso titolo", spiega il sacerdote. "Il brano che ho pensato per Norcia - aggiunge - è soprattutto incentrato sull'importanza della comunità e sulla certezza che la città riuscirà a risorgere dalle macerie del sisma nonostante le tante difficoltà". "Ricostruire e crederci sempre, la forza che conta è la comunità, con la certezza sempre presente, che la storia non si fermerà... Alzare la testa, lottare col cuore, con lo sguardo fiero di chi sa, che c'è una certezza: non si molla un metro, perché Norcia risorgerà...", canta don Davide suonando la chitarra dentro il suo container raggiunto dall'ANSA. L'album è stato pubblicato sui principali canali digitali come YouTube e Spotify e può essere ascoltato gratuitamente. (ANSA).