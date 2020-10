Celebrazioni ad Assisi, obbligo mascherina anche all'aperto

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 02 OTT - Obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, in occasione delle celebrazioni francescane. In programma, la visita di Papa Francesco che domani 3 ottobre si recherà sulla tomba del Santo a firmare l'enciclica "Fratelli tutti" e la presenza domenica 4 ottobre del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, delle altre autorità civili, religiose e militari e dei pellegrini provenienti dalla regione Marche.

Il 10 ottobre è inoltre prevista la beatificazione di Carlo Acutis e sono in corso le visite presso il Santuario della Spogliazione. Il sindaco, Stefania Proitetti, ha emesso un'ordinanza che stabilisce l'uso della mascherina anche all'aperto nelle aree interessate dagli eventi, in centro storico e a Santa Maria degli Angeli.

Specifiche disposizioni riguardano invece la viabilità, con temporanei divieti di sosta e di transito lungo alcune strade.

