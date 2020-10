62 nuovi positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - Nuovo picco di contagi al coronavirus in Umbria, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 62 nuovi casi, su 1.925 tamponi analizzati, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati al 2 ottobre.

Un numero, quello dei nuovi positivi, in crescita rispetto agli ultimi giorni (dopo i 46 casi sia di ieri sia di mercoledì) e ai dati degli ultimi mesi.

Gli attualmente positivi salgono così in Umbria a 615, mentre sono complessivamente 1.862 i guariti, 14 in più di ieri. Sono 2.562 i casi totali di positività al virus, dall'inizio della pandemia.

Si registrano due ricoverati in più (da 41 a 43), quattro dei quali (uno in più di ieri) in terapia intensiva.

Complessivamente sono stati eseguiti ad oggi 209.180 tamponi.

