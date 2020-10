244 nuovi casi di Covid nell'ultima settimana in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - Sono 244 i nuovi casi di coronavirus accertati nell'ultima settimana in Umbria (25 settembre-2 ottobre) secondo i dati della Regione aggiornati alle ore 8 di venerdì 2 ottobre: i casi di positività al Covid-19 sono passati da 2.318 del 25 settembre a 2.562 del 2 ottobre; gli attualmente positivi da 490 a 615 (+125).

I guariti sono aumentati da 1.743 a 1.862 (+119); i ricoveri totali sono passati da 35 a 43 (+8), di cui quattro in rianimazione (+1).

I decessi sono fermi a 85. Il totale delle persone attualmente in isolamento è di 2.280 rispetto alle 2.163 del 25 settembre (+117), e di queste sono in isolamento contumaciale 572 rispetto alle 455 del 25 settembre (+ 117).

Alle ore 8 del 2 ottobre il numero complessivo dei tamponi eseguiti è di 209.180, rispetto ai 196.077 alla data del 25 settembre, con un aumento di 13.103.

Tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) con i dati in aggiornamento. (ANSA).