Vaccino influenza a volontario studio Covid

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - Si è sottoposto alla vaccinazione anti influenzale in Inghilterra e sta "bene" Antonio Metastasio, psichiatra di Terni che vive e lavora a Cambridge, dove si sta sottoponendo come volontario alla sperimentazione per quello contro il Covid che AstraZeneca sta sviluppando con l'Università di Oxford. Lo ha appreso l'ANSA dal medico umbro. "Ho fatto il vaccino per prevenire l'influenza qualche giorno fa e non sto riscontrando alcun problema" ha sottolineato Metastasio.

Lo psichiatra lavora a Londra con il National healt service.

Ha già ricevuto una prima dose e il richiamo nell'ambito dello studio per il vaccino contro il coronavirus. Il trial si svolge comunque con la formula del 'doppio cieco' e quindi a Metastasio non è noto se abbia ricevuto una dose del 'vero' farmaco o quella di placebo. (ANSA).