La superstrada Terni-Rieti sarà inaugurata entro Natale

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - "Prima di Natale 2020 finalmente potremo avere l'inaugurazione della superstrada Terni-Rieti". E' quanto annuncia l'assessore regionale alla viabilità ed infrastrutture Enrico Melasecche.

"La Terni-Rieti - sottolinea Melasecche - è una delle opere di cui si favoleggia da decenni; dovrebbe collegare a Sud l'Umbria con la Sabina e la Sabina con il Mar Tirreno e doveva essere inaugurata entro agosto. Prima il blocco di alcuni cantieri causa coronavirus poi problemi tecnici rilevati di recente sul viadotto metallico lasciato incompleto dall'impresa precedente, stanno portando ad un ritardo di altri due mesi circa per cui l'inaugurazione dell'opera viene data per certa da fonti Anas prima di Natale. Ci auguriamo che le condizioni atmosferiche siano tali da non impedire di giungere alla storica conclusione entro l'anno".

"L'apertura degli svincoli previsti - prosegue l'assessore - opere complementari ma fondamentali per sviluppare ulteriormente il turismo verso il Parco naturalistico della Cascata e di Piediluco che questa estate ha segnato numeri rilevanti in incremento, viene di conseguenza posticipata ad aprile 2021 in tempo utile per la prossima stagione turistica". (ANSA).