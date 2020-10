Inno alla gioia a Perugia per 'RisuonaItalia'

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - Le note dell'Inno alla gioia eseguite dall'Orchestra da camera di Perugia, affiancata dal coro del Conservatorio 'Morlacchi', alle 11 in punto di oggi sono risuonate in piazza della Repubblica in simultanea con altre 50 d'Italia e altrettante orchestre giovanili. Anche il capoluogo umbro ha così aderito al progetto 'RisuonaItalia.

Tante piazze, una sola comunità' promosso da Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio, realizzato con la media partnership di Tgr Rai.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in questo modo ha quindi voluto rendere omaggio alla Giornata europea delle Fondazioni lanciata da Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe) che si tiene ogni 1 ottobre e giunta alla ottava edizione. Un'iniziativa "per ripartire tutti insieme all'insegna dei giovani, della musica e della solidarietà" come è stato ricordato prima dell'inizio del concerto da Fabrizio Stazi, segretario generale della Fondazione Caripg.

Giovani, cultura, Europa sono infatti le tre parole chiave al centro di 'RisuonaItalia', temi cari anche alle Fondazioni, come spiega la presidente di quella della Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo. (ANSA).