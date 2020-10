Conte ad Assisi per la festa di San Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 01 OTT - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà ad Assisi il prossimo 4 ottobre dalle ore 10 in occasione della festa di San Francesco Patrono d'Italia: giornata di dialogo e di fraternità tra fedi e culture diverse. Saranno presenti - annuncia il Sacro convento - anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Andrea Martella.

Ad offrire l'olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba di San Francesco saranno le Marche, a nome dell'Italia intera.

Rito della celebrazione che si ripete dal 4 ottobre 1939 anno in cui Pio XII proclamava Francesco patrono primario d'Italia. Per l'occasione ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori nei cieli di Assisi.

A presiedere la celebrazione in Basilica Superiore ci sarà l'arcivescovo metropolita di Pesaro, mons. Piero Coccia. Dopo la messa e l'accensione della lampada votiva al santo, il presidente del Consiglio parlerà alla Nazione dalla Loggia del Sacro convento. (ANSA).