Altri 46 nuovi casi Covid emersi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - Altri 46 nuovi casi di coronavirus sono stati accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 2.500 totali, un dato stabile rispetto a ieri ma tra i più alti degli ultimi mesi. Frutto dell'analisi di 1.931 tamponi, 207.255 complessivi, secondo quanto riporta in sito della Regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati anche 21 guariti, ora 1.848, con gli attualmente positivi passati da 542 a 567, rimanendo invariato a 85 il numero delle vittime.

Scendono invece da 42 a 41 i ricoverati in ospedale, tre dei quali (stabili) in terapia intensiva. (ANSA).