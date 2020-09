A Villa Umbra corso di Medicina generale

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Si è aperto a Villa Umbra il triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in Medicina generale ,alla presenza del direttore regionale Salute e Welfare, Claudio Dario, e del presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, Graziano Conti.

Il corso, al quale partecipano 52 laureati in Medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, alternerà nel prossimo triennio formazione in aula ed esperienza pratica e si concluderà con un esame finale abilitante alla professione di medico di medicina generale. Il titolo - è detto in un comunicato della Regione - è riconosciuto in tutti i Paesi dell'Unione europea.

"La formazione specifica in medicina generale - ha sottolineato l'amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, Marco Magarini Montenero - persegue un duplice obiettivo: specializzare risorse professionali strategiche e fornire al sistema sanitario regionale personale preparato, pronto ad affrontare i nuovi bisogni di salute emergenti. I medici rappresentano una risorsa fondamentale per il benessere delle nostre comunità. Oggi, di fronte alla pandemia da coronavirus, ne comprendiamo ancor più l'importanza". (ANSA).