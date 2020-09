Ok commissione Ue a modifica a piano finanziario Psr

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - "La Commissione europea ha approvato la modifica al piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 presentata dalla Regione Umbria per la redistribuzione di circa 36 milioni di euro": lo ha reso noto l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni.

"Una decisione di particolare importanza - ha spiegato - per le nostre imprese, poiché ci consentirà di accelerare i pagamenti di misure 'chiave' e di potenziare gli interventi anticrisi, in particolare attraverso il sostegno all'attivazione della filiera dell'olio, al completamento di quelle del latte e del nocciolo, e alla promozione delle altre produzioni umbre di qualità".

"Un adeguamento del piano finanziario che va nella direzione dei provvedimenti concordati al Tavolo Verde con i rappresentanti del mondo agricolo - ha sottolineato Morroni - a favore di interventi che meglio di altri consentono una rapida utilizzazione delle risorse del Psr, al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende agricole attraverso strumenti che forniscono liquidità". (ANSA).