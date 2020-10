In pensione ing. vigili fuoco Fattorini

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Dopo 43 anni di servizio con i vigili del fuoco va in pensione l'ing. Maurizio Fattorini.

Dall'inizio degli anni Ottanta in servizio al comando provinciale di Perugia.

Fattorini si è occupato praticamente di tutte le principali emergenze che hanno coinvolto il Corpo in Umbria, in particolare dei terremoti. E' stato a capo dell'ufficio che si occupa dei rapporti con la stampa e ha collaborato alla costituzione del Centro di documentazione video. (ANSA).