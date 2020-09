Il Trio di Emmet Cohen apre la stagione Jazz Club Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Il trio di Emmet Cohen apre la stagione 2020-2021 del Jazz Club Perugia venerdì 2 ottobre, nella sala Brufani, alle 21.30.

Esponente di spicco della generazione dei trentenni, Emmet Cohen tra le numerose attività ha anche una partnership stabile con la nuova star della vocalità Veronica Swift, che Umbria Jazz aveva programmato per l'edizione 2020 nella impegnativa main stage dell'arena Santa Giuliana, la stessa sera di Wynton Marsalis con la LCJO. Tutto rimandato al prossimo anno.

Cohen - spiega Umbria Jazz - è impegnato nel programma Lincoln Center's "Jazz for Young People", ha partecipato ai più importanti festival del mondo. È anche il pianista del trio di Christian McBride "Tip City". Il concerto sarà disponibile in streaming a pagamento. Le informazioni si possono trovare nel sito www.umbriajazz.com (ANSA).