Farma service dona mascherine a Caritas

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Mille mascherine chirurgiche sono state donate alla Caritas di Perugia-Città della Pieve da Farma service centro Italia. Sono state consegnate da Franco Baldelli, direttore generale dell'azienda di servizi che dal 1992 opera al fianco delle farmacie umbre, al neo direttore della Caritas, don Marco Briziarelli.

Il religioso, nel ringraziare e nel salutare Baldelli ha anche visitato la Farma service - è detto in un suo comunicato -, intrattenendosi con i dipendenti. Il direttore generale ha parlato di "un piccolo gesto dettato dalla gratitudine che tutti dobbiamo alla Caritas, per il suo fondamentale ruolo sociale svolto nel territorio, per l'azione di aiuto continua nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e lo spirito di sostegno che ne anima da sempre la missione".

Saluti e felicitazioni per la nomina di don Marco Briziarelli sono arrivati inoltre anche dal presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani e da quella di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci. (ANSA).