Visita due giorni Sgarbi a isola Polvese

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - Visita di due giorni di Vittorio Sgarbi ll'Isola Polvese dove è arrivato con un elicottero privato. Tra lunedì e martedì ha avuto modo, accompagnato dal personale della Provincia di Perugia, di conoscere in profondità la storia locale e le tante tracce lasciate dall'uomo nel corso dei secoli.

A colpirlo in particolar modo i reperti archeologici del Monastero di San Secondo, il Castello, la Chiesa di San Giuliano, la Piscina Porcinai. E poi i punti più panoramici, le spiaggette e il vecchio porto dei pescatori.

"Un luogo perfetto e meraviglioso - ha detto Sgarbi secondo quanto riferisce la stessa Provincia -, ora più che mai che con l'interruzione del trasporto pubblico diventa apparentemente inaccessibile. Se fossi un pianista lo sceglierei per venire a comporre le mie opere. L'ho trovata anche molto curata e ben gestita ed organizzata per l'accoglienza. Insomma a mio parere non ha bisogno di niente altro. E' un luogo dal potenziale molto elevato".

Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente della Provincia di Perugia e sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, che ha definito le parole di Sgarbi ulteriore stimolo "a proseguire lungo il lavoro intrapreso di recupero e valorizzazione dell'immenso patrimonio custodito nell'Isola".

(ANSA).