Ospedale Perugia informatizza atti amministrativi

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - A partire da ottobre sarà attivo il nuovo applicativo digitale di gestione informatizzata dei provvedimenti amministrativi presso l'Azienda ospedaliera di Perugia. Lo ha annunciato il commissario straordinario dell'ospedale, Marcello Giannico. "E' l'inizio di un cambiamento organizzativo importante - ha aggiunto - basato sulla trasparenza dell'azione amministrativa della azienda".

"Attraverso questo portale - ha spiegato Giannico in una nota dell'ospedale - riusciremo a tracciare digitalmente l'itera procedura amministrativa finalizzata all'emanazione di un provvedimento, delibera o determina dirigenziale, compresi i partecipanti che, a vario titolo, hanno contribuito alla stesura dello stesso. Si tratta di un passo in avanti importante per l'ospedale perché oltre a migliorare la trasparenza, con un controllo adeguato sull'azione amministrativa, si riuscirà a migliorare le performance in tutte le aree, sia sanitarie che tecnico-amministrative".

La digitalizzazione del processo è stata seguita, dal suo insediamento, in prima persona dal direttore amministrativo, Enrico Martelli, che segue la formazione del personale interessato. "Per un'Azienda complessa come questa - dice - avere uno strumento digitale così efficace ci aiuta a velocizzare i tempi di conclusione delle procedure di pubblico interesse che per un ospedale si traduce nella offerta migliore di cura e assistenza sanitaria ai nostri utenti". (ANSA).