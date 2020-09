Fadoi, aumento casi sostenibile per sanità

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - In Umbria il numero dei nuovi casi di coronavirus "è in leggero, ma costante incremento, anche se i valori assoluti si mantengono del tutto entro i limiti della sostenibilità del sistema". A dirlo è il dottor Lucio Patoia, presidente della sezione regionale Fadoi, la Società scientifica dei medici internisti ospedalieri. "Il valore puntuale di Rt - aggiunge - si mantiene al disotto di 1, pur con un intervallo di confidenza ampio, ed in sintesi si può dire che l'andamento epidemico è in linea con i modelli previsionali per l'autunno che la task force regionale aveva elaborato in primavera".

Relativamente agli ospedali, il dottor Patoia ha rilevato che "la capacità di assorbire i pazienti Covid positivi che necessitano di ricovero è adeguata". "Sono attivi in tutti gli ospedali - ha proseguito - i test di screening su tutti i soggetti che debbono essere ricoverati, percorsi dedicati e stanze singole per l'isolamento dei casi sospetti fino alla dimostrazione della negatività. Le attività ospedaliere in regime di degenza e quelle ambulatoriali procedono senza risentire, almeno per il momento, dell'incremento di numero dei casi".

Secondo il presidente regionale di Fadoi "si può ragionevolmente presumere che, anche nell'eventualità di una consistente ripresa dell'epidemia, il sistema ospedaliero umbro nel suo complesso abbia risorse adeguate alle necessità sia dei pazienti Covid sia di quelli non Covid". (ANSA).