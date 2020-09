Premiati carabinieri, salvarono donna

(ANSA) - NARNI (TERNI), 28 SET - Premiati a Narni i due carabinieri della stazione del centro città e i nove volontari della Protezione civile che nel luglio scorso si sono resi protagonisti del salvataggio di una donna che aveva tentato di gettarsi dal ponte di Augusto. La cerimonia si è svolta in piazza dei Priori, alla presenza tra gli altri del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, e dell'onorevole M5s Emma Pavannelli, membro del coordinamento nazionale Protezione civile.

Ai due carabinieri, gli appuntati scelti Daniele Quagliozzi e Alessio Bruni, così come ai volontari Selena Giamminonni, Michele Smorlesi, Francesco Cianfruglia, Shamira Caripoti, Danilo Proietti, Sabrine Kahloun e Lunalyn Escalona, sono state consegnate delle pergamene in ricordo del loro "gesto coraggioso".

La cerimonia è avvenuta in occasione della presentazione del nuovo parco mezzi della Prociv Arci Narni. (ANSA).