Lavori di pavimentazione sulla Flaminia a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - Avanzano i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione lungo la Flaminia: a partire da oggi è interessata la corsia in direzione Foligno nel tratto compreso tra Spoleto e lo svincolo per Norcia/Cascia. Per consentire l'esecuzione degli interventi- spiega l'Anas - il traffico in direzione Foligno è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Soleto Nord, prosecuzione su via Pietro Conti, via Caduti di Nassirya, immissione sulla SS685 allo svincolo di San Sabino in direzione Perugia e reimmissione sulla SS3 "Flaminia" allo svincolo Norcia/Cascia in direzione Foligno.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 9 ottobre, salvo condizioni meteo sfavorevoli. (ANSA).