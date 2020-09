Fuochi artificio 'umbri' per matrimonio Elettra Lamborghini

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - E' stato realizzato dalla Gianvittorio Pirotecnica lo spettacolo di fuochi d'artificio che ha coronato le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack celebrato sul lago di Como. A renderlo noto la stessa azienda di Perugia.

Da una piattaforma galleggiante è stato così allestito uno spettacolo piromusicale via wireless e a ritmo di musica sulle note della canzone di Christina Perri Thousand Years. Gestendo tutto dalla consolle presente in Villa Balbiano, i tecnici della Gianvittorio hanno scandito lanci di peonie e comete oro rosso e argento, meravigliando sposi ed invitati.

"Un altro piccolo orgoglio regionale che in questo periodo difficile non può che far piacere" sottolinea la stessa azienda.

