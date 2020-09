Da Regione e Usl 1 video-spot su Covid dedicato ai giovani

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - "Vivi la tua gioventù in sicurezza, rispetta le regole": è il messaggio che l'assessorato alla Salute della Regione Umbria e il dipartimento di prevenzione dell'Usl Umbria 1, hanno voluto dedicare ai giovani attraverso un video spot per invitarli a rivedere alcune abitudini e ad adottare i giusti comportamenti per proteggere se stessi e gli altri dall'infezione prodotta dal Covid-19.

"Sei sicuro? Ne sei certo? E' proprio così?" - sono queste le domande chiave rivolte ai giovani attraverso il video che sarà pubblicato sui siti istituzionali delle aziende sanitarie e della Regione Umbria.

"In Umbria dall'inizio dell'epidemia - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - 768 soggetti, pari al 32,5 del totale dei casi positivi al Covid registrati, ha un'età compresa tra i 15 e i 39 anni. L'età media dei positivi, che a marzo era intorno ai 65 anni, negli ultimi mesi si è abbassata notevolmente, fino a raggiungere i 35 anni".

"Nella maggior parte dei casi registrati in questa fascia d'età si tratta di soggetti asintomatici che, grazie proprio alla giovane età, non subiranno conseguenze per la loro salute. Ma la preoccupazione maggiore - ha osservato Coletto - è proprio che, attraverso i giovani, pian piano il contagio si trasferisca agli adulti, alle persone più deboli e agli anziani, quindi genitori, nonni, familiari con malattie croniche, conoscenti e amici immunodepressi. Attraverso questo spot si vuole evitare tutto questo". (ANSA).