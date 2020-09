21 nuovi positivi al Covid e 20 guariti in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - Ventuno nuovi positivi al Covid e 20 guariti nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati a domenica 27 settembre. Gli attualmente positivi salgono quindi a 506. I guariti sono in tutto 1.783 e 2.374 i casi positivi in totale, dall'inizio della pandemia.

I ricoverati scendono di una unità: sono 36, tre dei quali (questo dato è stabile) si trovano in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 2.065 tamponi, 200.150 dall'inizio della pandemia. (ANSA).